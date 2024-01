Io Capitano diretto da Matteo Garrone, film che racconta la storia di due ragazzi senegalesi che tentano di raggiungere l’Europa attraverso il Mediterraneo, è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2023, dove ha vinto il premio per la miglior regia.

Il 23 gennaio 2024, il film è stato inserito nella cinquina dei film in corsa per l'Oscar 2024 nella categoria miglior film internazionale. Il film si contenderà la statuetta con Perfect Days di Wim Wenders (Giappone), Zone of Interest di Jonathan Glazer (Gran Bretagna), La società della neve di Isabel Coixet (Spagna) e The Teachers’ Lounge di Jan-Ole Gerster (Germania).

La cerimonia di premiazione si terrà il 10 marzo 2024 a Los Angeles.

Io Capitano ha ricevuto molti elogi dalla critica e dal pubblico, sia in Italia che all’estero, per la sua capacità di raccontare una realtà drammatica con sensibilità e poesia, e per le ottime interpretazioni dei due protagonisti, Abdoulaye Diop e Ibrahima Mbaye, entrambi alla loro prima esperienza cinematografica.

Il film è stato anche apprezzato per la sua fotografia, la sua colonna sonora e la sua sceneggiatura, scritta dallo stesso Garrone insieme a Massimo Gaudioso e Ugo Chiti. Il film è stato prodotto da Archimede e Rai Cinema, con il sostegno del Ministero della Cultura e di altre aziende come Enel, Trenitalia e Arsenale.