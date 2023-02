#reggionarra #nottedeiracconti

Cos’è la Notte dei Racconti

Ogni anno intorno al 23 febbraio Reggionarra entra nelle case con la Notte dei Racconti per ricordare il compleanno di Loris Malaguzzi, pedagogista, ideatore del Reggio Approach.

Reggionarra propone, ad ogni edizione, un tema insieme a una bibliografia e invita a leggere, narrare ed ascoltare storie tutti insieme, alla stessa ora. Possono aderire scuole, biblioteche, soggetti pubblici e privati, in Italia, in Europa e nel mondo intero. La straordinarietà e il successo di questa iniziativa stanno nella possibilità, per chiunque lo desideri, di aderire e partecipare, sintonizzandosi idealmente con tutti coloro che, nello stesso giorno e alla stessa ora, si raccolgono attorno al leggere e all’ascoltare.

A Domodossola grazie alla Dirigente Nicoletta Montecchi, originaria della della Direzione Didattica 2° Circolo di Domodossola Venerdì 23 Febbraio 2023 in tutti i plessi della scuola alle ore 18 sono stati accolti dalle insegnanti di classe centinaia di bimbi attivissimi nella partecipazione all'evento. I bimbi sono stati accompagnati dai familiari che hanno partecipato all'ascolto dei racconti. Si è accesa la magia della Notte dei Racconti.

Quest’anno il tema della notte dei racconti è stato: LE FIABE SONO VERE. La grande lanterna delle pagine scritte da Italo Calvino a 100 anni dalla sua nascita ha illuminato la Notte dei Racconti: un rito festoso, collettivo, diffuso in molte scuole, come quella di Domodossola, nelle case e nei luoghi aperti alle storie.

Come suggerisce Calvino: “Le fiabe sono, prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi”.

FILASTROCCA E FIABA APRISTORIA

Butto il messaggio nella bottiglia;

chi lo capisce se lo piglia.

Vetro e cristallo di cento colori

Il tappo è d’argento, il bello è di fuori.

Quel che c’è dentro non si sa mai.

Forse in cent’anni lo capirai.

Beatrice Solinas Donghi

La FIABA APRISTORIA è stata "Gallo Cristallo" tratta dalle Fiabe italiane che ha accompagnato i partecipanti sulla soglia di questa notte fatata. Non sempre chi è minuscolo soccombe. Chi pare indifeso è capace di farsi beffe dei prepotenti e salvare le penne agli amici.

IL COLORE GUIDA

Il BLU ha accompagnato l'iniziativa. Quanti blu conoscete? Quello di un cielo stellato, un calzino spaiato, un mantello fatato o un pavone accigliato. Blu di oceano profondo, di occhi che guardando il mondo.

Il BLU è stato indossato da chi narrava. Una sciarpa, camicia, guanti, scarpe, gilet.

Il BLU è stato creato artisticamente e nell’ambiente della narrazione. Il blu di una sedia, una coperta, un tappeto, un telo, un cuscino, una piccola luce che stava accanto a chi raccontava. : cuscino, coperta, telo, tappeto, una piccola luce.

La Notte dei Racconti ha invitato tutti a spegnere cellulari, computer , televisori per accendere la musica della parola che chiama all’ascolto, all’incontro e libera memoria e immaginazione in adulti e bambini.

(Fonte: https://www.reggionarra.it/notte-dei-racconti-serata/)