Sabato sera il Torino ha battuto in trasferta, alla Dacia Arena, l'Udinese 1-0 nel terzo degli incontri che hanno introdotto odierno la 30.a giornata del campionato di calcio di Serie A.

Il gol decisivo è avvenuto nella ripresa, al 61', su rigore trasformato da Belotti per un fallo da lui stesso subito ad opera di Arslan. L'arbitro Doveri, intorno al 70', aveva assegnato un altro rigore a favore dell'Udinese per un intervento di Buongiorno ai danni di Becao. Doveri lo ha poi annullato rivedendo l'azione al monitor in campo dove gli addetti al Var lo avevano richiamato.

Dopo il successo ottenuto, a parità di incontri disputati, il Torino ha ora 5 punti di vantaggio sul Cagliari, terzultimo che però dovrà vedersela con l'Inter, e 7 sul Parma, che ha già giocato e che pertanto ha una gara in più dei granata che devono recuperare il match contro la Lazio.

Per l'Udinese quella di ieri è la terza sconfitta di fila in campionato, anche se con i suoi 33 punti l'Udinese non ha problemi con la zona retrocessione.





Crediti immagine: twitter.com/DavideNicolaOff/status/1380998772386361344