La nave USS Portland (LPD 27) lo scorso 16 maggio ha neutralizzato con successo un veicolo aereo senza pilota (UAV) utilizzando un laser a stato solido, Laser Weapon System Dimostratore (LWSD) MK 2 MOD 0.

LWSD è un prototipo di un'arma laser ad alta energia sviluppato dall'Ufficio di Ricerca della Marina e installato sulla Portland per una dimostrazione in mare. L'impiego operativo di un LWSD su una nave della flotta del Pacifico è la prima implementazione a livello di sistema di un laser a stato solido di alta classe energetica. Il sistema laser è stato sviluppato da Northrup Grummanin collaborazione con NSWC Dahlgren e Port Hueneme.

"Effettuando test avanzati in mare contro UAV e piccole imbarcazioni, otterremo preziose informazioni sulle capacità di un'arma laser contro potenziali minacce", ha affermato il capitano Karrey Sanders, comandante della Portland.

L'arma è stata testata in un punto imprecisato dell'Oceano Pacifico. La Marina americana ha diffuso un breve video del test in cui si vede un raggio di luce molto luminoso che viene 'sparato' dalla USS Portland e poi un velivolo - apparentemente un drone - in fiamme.