"Oggi, i membri di entrambi i partiti alla Camera hanno votato per promuovere i nostri interessi di sicurezza nazionale e inviare un messaggio chiaro sul potere della leadership americana sulla scena mondiale. In questo punto di svolta critico, si sono riuniti per rispondere alla chiamata della storia, approvando una legislazione sulla sicurezza nazionale urgentemente necessaria per la quale ho combattuto per mesi.Questo pacchetto fornirà un sostegno fondamentale a Israele e Ucraina; fornire aiuti umanitari disperatamente necessari a Gaza, Sudan, Haiti e ad altri luoghi colpiti da conflitti e disastri naturali in tutto il mondo; e rafforzare la sicurezza e la stabilità nell’Indo-Pacifico. Ciò avviene in un momento di grave urgenza, con Israele che deve affrontare attacchi senza precedenti da parte dell’Iran e l’Ucraina sotto continui bombardamenti da parte della Russia. Voglio ringraziare il presidente Johnson, il leader Jeffries e la coalizione bipartisan di legislatori alla Camera che hanno votato per mettere la nostra sicurezza nazionale al primo posto. Esorto il Senato a inviare rapidamente questo pacchetto sulla mia scrivania in modo che io possa firmarlo come legge e possiamo inviare rapidamente armi ed attrezzature all'Ucraina per soddisfare le loro urgenti esigenze sul campo di battaglia".

Questo è quanto ha pubblicato sabato la Sala stampa della Casa Bianca dopo l'approvazione alla Camera dei Rappresentanti del pacchetto da miliardi di dollari di aiuti militari che Biden ha deciso di inviare a Ucraina, Taiwan e ... Israele.

Già, nonostante il genocidio in atto contro il popolo palestinese, Biden continua ad inviare armi allo Stato ebraico che nelle scorse ore ha assassinato 18 bambini nella Striscia, radendo al suolo due abitazioni a Rafah e uccidendo 14 persone anche in Cisgiordania.

E come se ciò non fosse già sufficiente a sottolineare l'assurdità del comportamento di Biden, è di oggi la notizia che la sua amministrazione ha deciso di sanzionare - anticipazione del sito web Axios - il battaglione Netzah Yehuda, unità dell'esercito israeliano, per una serie di incidenti controversi e violenti di cui si è reso responsabile nei Territori Occupati prima del 7 ottobre, in violazione dei diritti umani contro i palestinesi.

Tra sabato e domenica, a Khan Younis, la protezione civile di Gaza ha recuperato finora 180 corpi sepolti in una fossa comune realizzato dall'esercito israeliano all'interno del complesso ospedaliero Nasser. Gran parte di quelle persone erano donne e bambini. In precedenza, un'altra fossa comune era stata scoperta all'interno dell'ospedale Al-Shifa.

Ma come è possibile giustificare tale schizofrenia politica da parte dell'amministrazione Biden nei confronti di Israele? Da ogni punto di vista è ormai razionalmente inspiegabile.