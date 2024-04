Nonostante le dichiarazioni di fuoco pronunciate venerdì da alcuni deputati repubblicani contro lo speaker della Camera Mike Johnson, anch'egli rappresentante del GOP, nelle prossime ore il pacchetto di aiuti a Ucrfaina e Israele sarà approvato.

Johnson, dopo aver ostacolato per mesi il provvedimento, ha dato il proprio via libera dopo che lo scorso 12 aprile Donald Trump gli ha manifestato il suo sostegno affermando che la sopravvivenza dell’Ucraina è importante per gli Stati Uniti.

Il pacchetto da 95 miliardi di dollari comprende, infatti, 60,84 miliardi da destinare a Kiev per il conflitto in atto contro la Russia. Poi vi sono i 26 miliardi di dollari a supporto di Israele (di cui 9,1 miliardi per aiuti umanitari) e 8,12 miliardi di dollari per l’Indo-Pacifico.

Venerdì la Camera, con 316 voti favorevoli e 94 contrari, aveva deciso che il disegno di legge poteva essere presentato al voto dell'assemblea che, viste le premesse, lo approverà in giornata. Tanta è l'urgenza per l'invio di armi in Ucraina che lo speaker della maggioranza al Senato, il dem Chuck Schumer, ha detto ai senatori di essere pronti a lavorare durante il fine settimana, in modo tale che domenica o al massimo lunedì Biden possa firmare la legge, in modo da renderla immediatamente esecutiva.

Ma per Biden continua a pesare come un macigno la sua folle e colpevole ipocrisia a supporto del genocidio messo in atto da Israele contro il popolo palestinese. Questa la dichiarazione della deputata palestinese Rashida Tlaib...

Our country isn’t just complicit in this genocide—we’re actively participating in it.



This week, my colleagues want to vote to send over $26B more of our tax dollars to Netanyahu as he carries out the genocide of Palestinians in Gaza. pic.twitter.com/UGgCBxop3Z — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) April 18, 2024







Crediti immagine: The Guardian - bambino ricoverato in ospedale con una ferita da arma da fuoco presso l’ospedale pubblico europeo vicino a Rafah, Gaza, nel febbraio 2024. Fotografia della dott.ssa Fozia Alvi



