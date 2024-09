Con oltre il 50% delle donne che soffrono di almeno un episodio di infezione del tratto urinario (ITU) nel corso della loro vita e una crescente prevalenza di resistenza antimicrobica, è necessario compiere degli sforzi per identificare chiaramente le prove a sostegno di potenziali interventi non farmacologici.

Ed è questo a cui mira lo studio del team internazionale di ricercatori guidato da Christian Moro, della facoltà di medicina e scienze della salute alla Bond University, Gold Coast, mettendo a confronto gli effetti del succo di mirtillo rosso, delle compresse di mirtillo rosso e l'aumento dei liquidi per la gestione delle ITU, dopo che diverse ricerche hanno segnalato le potenzialità per la prevenzione e il controllo dei sintomi ITU del mirtillo rosso, sia in forma liquida (succo) che solida (frutto o integratore).

La nuova revisione è stata condotta con il metodo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses; Liberati et al., 2009), una metodologia che, secondo gli autori, ha permesso di valutare con più accuratezza gli effetti delle sostanze contenute nel mirtillo, porta a sostenere l'utilità nel far ricorso a composti di mirtillo rosso e nell'aumento dell'assunzione di liquidi per la gestione delle infezioni del tratto urinario.

Sono stati 18 gli studi che hanno contribuito all'analisi, con 14 confronti diretti tra succo di mirtillo rosso e liquido placebo, quattro confronti diretti tra succo di mirtillo rosso e nessun trattamento, un confronto diretto tra succo di mirtillo rosso e compressa di mirtillo rosso, tre confronti diretti tra compressa di mirtillo rosso e nessun trattamento, un confronto diretto tra compressa di mirtillo rosso e liquido placebo e tre confronti diretti tra nessun trattamento e liquido placebo.

I risultati prodotti forniscono la prova che il gruppo del succo di mirtillo rosso ha avuto un tasso inferiore di ITU del 27% rispetto al gruppo del placebo liquido e un tasso inferiore di ITU del 54% rispetto al gruppo senza trattamento, e nessun trattamento ha avuto un tasso aumentato di ITU del 58% rispetto al placebo liquido. Un'analisi di sensibilità, che ha escluso uno studio ad alto rischio di bias dal confronto tra succo di mirtillo rosso e nessun trattamento, ha modificato il tasso di ITU da una diminuzione del 54% a una diminuzione del 49%. Nessun trattamento ha avuto un tasso aumentato di UTI del 58% rispetto al placebo liquido (prova di certezza bassa). Non ci sono prove sufficienti di una differenza nei tassi di ITU tra la compressa di mirtillo rosso e ciascuno degli altri tre comparatori, tutti con prove di certezza bassa o molto bassa.

Le prove supportano l'uso del succo di mirtillo per la prevenzione delle infezioni del tratto urinario. L'aumento dei liquidi abbassa il tasso di infezioni del tratto urinario e riduce l'uso di antibiotici, mentre le componenti del mirtillo riducono i sintomi dell'infezione, la combinazione di questi due elementi, nel succo di mirtillo, fornisce risultati clinici chiari e significativi in termini di riduzione delle UTI e dell'uso di antibiotici e dovrebbe essere presa in considerazione per la gestione delle infezioni del tratto urinario.





Fonte: www.eu-focus.europeanurology.com/article/S2405-4569(24)00122-6/fulltext#t0010