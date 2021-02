Con tante sorprese e ospiti speciali, il nuovo atteso show di prima serata: “LUI È PEGGIO DI ME”.

Ingiustificata, ingiustificabile e irrispettosa nei riguardi dei telespettatori rinviare la prima puntata per cause...discutibili di forza maggiore?!, avrebbe dovuto esordire il 4 febbraio in prima serata su Rai3.

Due grandi professionisti solo apparentemente molto diversi per uno spettacolo che si preannuncia esilarante; Marco Giallini e Giorgio Panariello, sono i protagonisti di “LUI È PEGGIO DI ME”, il nuovo “sit show” della prima serata di Rai3, in onda da oggi, giovedì 11 febbraio, per quattro imperdibili appuntamenti, il giovedì alle 21.20.

Un unico studio che si divide in due scene diverse che si intersecano tra monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo, per oltre due ore di spettacolo ricco di sorprese.

Nel corso delle serate si alterneranno momenti di grande musica, sulle note della band diretta da Maurizio Filardo, a momenti di cucina, teatro e attualità.

Nella prima puntata di “Lui è peggio di me”, tanti amici e colleghi che si alterneranno sul palco e si cimenteranno in gag inedite insieme ai due padroni di casa: Serena Dandini, Luca e Paolo, Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Paola Turci, Piero Dorfles, Marco Travaglio, Filippo La Mantia e Edoardo Leo.

_©foto di Matteo Casilli

“Lui è peggio di me” è prodotto da Rai3 in collaborazione con Friends & Partners. Un programma di Giorgio Panariello, Marco Giallini, Giovanna Salvatori, Massimo Martelli, Giorgio Cappozzo, Martino Clericetti, Flavio Nuccitelli. Produttore esecutivo: Rita Russomanno. A cura di Laura Villarini. Regia di Stefano Vicario, Fabrizio Guttuso Alaimo.

_©Angelo Antonio Messina