Antonella Fiordelisi si è emozionata molto dopo aver scoperto di essere stata scelta per partecipare alla nuova stagione di *Tale e Quale Show*, popolare programma del venerdì sera su Rai1 condotto da Carlo Conti. L'annuncio del cast, atteso con ansia dai fan, ha rappresentato un grande traguardo per la giovane campana, che considera il risultato di anni di impegno e crescita personale.

Antonella Fiordelisi in lacrime per essere nel casting di Tale e Quale show di Carlo Conti :"Ho lavorato tanto per questo" https://t.co/aa8FYZyQdy #grandefratello #taleequaleshow — Spazio Gossip (@Spazio_Gossip) July 29, 2025

Antonella, già nota al pubblico come ex schermitrice e concorrente del *Grande Fratello Vip*, sarà una delle protagoniste principali del varietà, che inizierà il 26 settembre.

Il suo nome è stato rivelato direttamente da Carlo Conti sui social, suscitando entusiasmo non solo da parte sua, ma anche da parte dei suoi fan. Ha condiviso un messaggio commovente e un video con i suoi genitori per dare loro la notizia.

Nel suo post, Antonella ha spiegato quanto sia significativo per lei questo momento, descrivendolo come una vittoria personale dopo anni di sacrifici e dedizione.

Ha raccontato di come ha deciso di fare un nuovo passo, studiando e mettendo da parte la sua spensieratezza per crescere e guadagnarsi opportunità come questa. Ha sottolineato l'importanza del duro lavoro silenzioso e dell'impegno costante, spiegando che questo successo dimostra che credere nei propri sogni e impegnarsi per essi può portare a risultati concreti.

Si è anche presa del tempo per ringraziare le persone: Carlo Conti e la Rai per aver creduto in lei, e coloro che l'hanno sostenuta anche quando non capivano il suo percorso.

Ha concluso dicendo che vuole intrattenere ed emozionare il pubblico, mostrandogli una parte autentica del suo percorso.

Nel cast di questa stagione, Antonella Fiordelisi sarà affiancata da nomi famosi come Pamela Petrarolo, le Donatella, Marina Valdemoro Maino, Carmen Di Pietro, Samuel Cavallo, Gianni Ippoliti, Tony Maiello, Beppe Quintale e il duo comico Insinna & Cirilli.

Gli artisti cercheranno di imitare grandi nomi della musica italiana e internazionale, con performance che promettono un mix di talento vocale e costumi sorprendenti. La vivace giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, aggiungerà ulteriore energia allo show.

Come in ogni stagione, non mancano volti noti che questa volta non sono entrati nel cast.

Tra gli esclusi quest'anno figurano Maria Monsè, Shaila Gatta, Guenda Goria, Milena Miconi, Manuela Villa, Denny Mendez, Jonathan Kashanian e Samuel Peron. Mentre i riflettori si puntano sulle nuove stelle di *Tale e Quale Show*, cresce l'entusiasmo per una stagione che promette emozioni e grandi sorprese.