Cosa accade quando qualcuno che amiamo scompare troppo presto? E se la sua voce, i suoi gesti, il suo affetto non fossero del tutto svaniti? Giorgio Cuncu affronta queste domande universali nel romanzo “Sono sempre con voi - Storia di un ritorno invisibile”, un racconto che parla direttamente al cuore, trasformando il dolore della perdita in una riflessione luminosa sulla continuità dell’amore. Il libro si apre con Giulia, una ragazza di soli tredici anni che, improvvisamente, si spegne tra le braccia della madre Marianna. Da questo momento, ciò che poteva essere solo lutto e disperazione si trasforma lentamente in un percorso spirituale, fatto di segnali, intuizioni, sogni.

Cuncu costruisce un racconto intimo e toccante, in cui l’assenza fisica lascia spazio a una nuova forma di presenza, invisibile ma reale. Con uno stile semplice e profondamente umano, l’autore accompagna il lettore in un viaggio tra fede, memoria e trasformazione.

Il fratellino di Giulia, troppo piccolo per comprendere il concetto di morte, diventa inconsapevolmente testimone di una verità sottile: l’amore continua ad abitare le nostre vite, anche quando non lo vediamo. Una nuova nascita, coincidente con la data della perdita, fa capire che ciò che abbiamo amato davvero non ci lascia mai del tutto. “Sono sempre con voi” è un romanzo di speranza, che non cerca risposte semplici, ma offre conforto, ascolto e riconoscimento a chi ha vissuto l’assenza.

