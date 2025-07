Nel prossimo weekend Caorle diventerà il cuore pulsante dell’atletica italiana. Va in scena la 115ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti, tappa fondamentale sulla strada che porta ai Mondiali di settembre. In pista e in pedana ci saranno tutti i big: medagliati olimpici, campioni europei e giovani in rampa di lancio. Il cast è di quelli che non si vedono tutti i giorni.

A guidare la carica è Nadia Battocletti, fresca d’argento olimpico sui 10.000 metri a Parigi, che non si accontenta: doppio impegno per lei, 5000 metri il sabato e 1500 la domenica. In pedana nel lungo si attende il bronzo olimpico Mattia Furlani, pronto a infiammare il pubblico, mentre Andy Diaz, altro bronzo olimpico e campione del mondo indoor, sarà il nome di punta nel salto triplo.

Occhi puntati sul salto in alto, dove aleggia il dubbio Tamberi. Il campione olimpico e mondiale, in attesa della nascita della sua primogenita, deciderà all’ultimo se partecipare. Se ci sarà, troverà un parterre di tutto rispetto: Matteo Sioli, autore di un 2,30 a Bergen e bronzo europeo indoor, Stefano Sottile (quarto a Parigi), Manuel Lando e Marco Fassinotti.

Nel lungo femminile potrebbe regalare spettacolo Larissa Iapichino: con il 7,06 saltato a Palermo quest’anno ha già dimostrato di essere in forma mondiale. Duello da non perdere nel getto del peso tra Leonardo Fabbri e Zane Weir, due colossi pronti a darsi battaglia.

Domenica spazio alla marcia sul circuito cittadino di un chilometro. Attesissima la campionessa olimpica e regina europea Antonella Palmisano, affiancata da Valentina Trapletti e Francesco Fortunato. La gara femminile dei 10 km assegnerà anche il Trofeo Anna Rita Sidoti, dedicato alla grande marciatrice scomparsa.

Capitolo velocità: nei 100 metri femminili Zaynab Dosso punta al quarto titolo consecutivo, sfidando Gloria Hooper. Tra gli uomini, fari puntati su Eric Marek, che ha appena corso in 10.22, e su Fausto Desalu, oro olimpico nella 4x100 a Tokyo, iscritto anche nei 200 metri.

Insomma, Caorle si prepara a un fine settimana di grande atletica, con i protagonisti migliori che il panorama nazionale possa offrire. La caccia ai titoli è aperta, e lo spettacolo è garantito.





(Fonte: ansa.it)