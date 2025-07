Un’opera che sfida i generi e danza fra le suggestioni di Venezia



“Un bacio a forma di bacio” è il nuovo romanzo di Marco Pitteri, che racconta il lutto, l’amore e la memoria con una voce delicata, poetica e profondamente umana. Scritto come una lettera d’amore postuma, ma anche come elogio funebre e diario esistenziale, questo libro tocca corde intime e profonde. Il protagonista Amedeo accompagna Eleonora, la donna che ha amato, nel suo ultimo viaggio, in un funerale sospeso tra simbolismo, ricordi e poesia urbana. Il romanzo si muove tra le strade e i canali di Venezia, nei luoghi quotidiani di una storia d’amore semplice e vera, restituendo al lettore la bellezza della fragilità, la forza del ricordo, e il coraggio di lasciar andare. Ogni gesto diventa parte di un rituale laico e personale per onorare la vita e il dolore.



“Quando muore una persona nel fiore degli anni tutto viene amplificato. La morte toglie il diritto di replica, ma non cancella la rabbia.”



“Un bacio a forma di bacio” è un libro che rimane addosso, ed è per chi ha perso qualcuno e cerca parole vere, per chi vuole immergersi in un racconto che fa piangere, ma che fa soprattutto ricordare che l’amore continua a parlare, anche dopo la fine.



Per concludere, è indispensabile menzionare una delle caratteristiche fondamentali del libro: la sua capacità di suscitare il riso.



Marco Pitteri è nato a Venezia. Classe 1966, da sempre coltiva una profonda passione per l’arte e la scrittura creativa. È autore di romanzi e racconti in cui la città lagunare, con la sua bellezza sospesa e il suo mistero, diventa spesso protagonista e sfondo narrativo. Scrive di notte, come faceva Machiavelli nei suoi studi, dopo giornate passate tra le mani nella realtà. Si definisce con orgoglio «uno spazzino di giorno e uno scrittore di notte», perché nella concretezza ha trovato la forza per far volare l'immaginazione. Ha pubblicato: “Due Donne” (2013 – finalista al concorso nazionale Avv. Giuseppe La Franca), “Mai” (2015 – 3° premio al concorso internazionale Città di Cattolica), “Codice Canaletto” (Pav Edizioni, 2021 – menzione speciale al “Gran Giallo a Castel di Brando”, 1° premio assoluto al “Manerba in Giallo”), Filo Fucsia (Pav Edizioni, 2022 – selezionato dal concorso IoScrittore), Innesco incendiario (Pav Edizioni, 2023), “Un bacio a forma di bacio” (Pav Edizioni, 2024). I suoi romanzi, spesso ambientati nel mondo dell’arte, coniugano sensibilità emotiva, attenzione ai dettagli e una voce narrativa sempre personale e sincera. Oltre alle pubblicazioni, ha ottenuto premi e riconoscimenti in diversi concorsi letterari ed è autore di numerosi racconti brevi. Attualmente ha all’attivo dieci manoscritti inediti tra thriller, narrativa e storie d’amore. La scintilla della scrittura nacque ai tempi della scuola, durante una lezione di italiano in cui lesse per la prima volta la celebre lettera di Machiavelli a Francesco Vettori. Da allora, ha continuato a nutrirsi di parole, con letture onnivore e continue.



«Per anni ho vissuto, letto, lavorato. Poi, un giorno, ho letto di un concorso per un racconto ambientato a Venezia e mi sono detto: “Perché no?” E così ho iniziato.»



