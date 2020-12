Con l'annuncio dei primi premi assegnati dalle associazioni dei critici americani: dai Sunset Film Circle Awards ai New York Film Critics Circle Awards fino ai Boston Society of Fim Critics Awards, cambiano leggermente le nostre previsioni in merito alla categoria Miglior Regia. Tali variazioni derivano anche dalla delusione della critica americana verso alcuni titoli che inizialmente sembravano essere dei potenziali competitors per gli Oscar: è il caso di Ammonite di Francis Lee e di Hillbily Elegy di Ron Howard che hanno visto ridimensionare le proprie chance dopo la visione dei primi screen.

Tra i potenziali favoriti sembra resistere Chloé Zhao per Nomadland dopo aver vinto non solo il Boston Society of Fim Critic Award ma anche il SFFILM Award Night come miglior regia. Senza dimenticre il Secondo Posto (Runner -up) ai Sunset Film Circle Awards.