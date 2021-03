Con una cerimonia a Tripoli, il governo libico di "accordo nazionale" del premier Fayez al-Sarraj ha passato ufficialmente il potere a quello transitorio di "Unità nazionale" guidato da Abdul Hamid Dbeibah, nuovo primo ministro designato che ha il compito di portare il Paese alle elezioni il prossimo dicembre.

In teoria, l'incarico a Dbeibah, il cui nome è stato indicato durante i colloqui di pace mediati dall'ONU il mese scorso, dovrebbe stabilizzare la situazione nel Paese, in conflitto ormai da 10 anni dopo la morte di Muammar Gheddafi.

L'avvicendamento, anticipato dall'elezione indiretta di Dbeibah il 5 febbraio a Ginevra sotto l'egida dell'Onu, era stato sancito da un voto di fiducia del Parlamento libico mercoledì scorso e da una cerimonia di giuramento svoltasi ieri a Tobruk.

Amb Buccino together with Honorary Consul of #Italy Mabruk in #Tobruk with PM @Dabaibahamid on the margins of swearing in of Government of National Unity of #Libya: congratulations and best wishes to the Libyan people on this historical day! pic.twitter.com/qpEf5f9hdJ