Ai Michigan Movie Critics Guild Awards, Barbie di Greta Gerwig ha conquistato 3 premi nelle categorie: Miglior film, Miglior regia e Miglior attore non protagonista assegnato a Ryan Gosling, confermandosi come uno dei principali frontrunner di quest'anno nella categoria dei supporter maschili.

Pari merito nella categoria Miglior attore laddove hanno vinto: Paul Giamatti per The Holdovers e Jeffrey Wright per American Fiction.

Nella categoria Miglior documentario poi ha vinto il pluripremiato Still: A Michael J. Fox Movie, il doc sulla vita dell’amato attore e attivista Michael J. Fox, che esplora i suoi trionfi, le sue tribolazioni personali e professionali, ma soprattutto racconta cosa succede quando un incurabile ottimista si trova di fronte ad una malattia incurabile.