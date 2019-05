AUTOTEQ 5G - in arrivo a Torino il futuro dell'Automotive

Preparativi in corso per il debutto di AUTOTEQ 5G, nuovo evento di #Innovability dedicato alla convergenza tra il mercato automotive e le telecomunicazioni, così come ai servizi integrati o abilitati a bordo del veicolo.

AUTOTEQ 5G avrà luogo il 20 giugno 2019 presso il Centro Congressi Lingotto di Torino, in co-location con WorldDAB Automotive 2019, a cura di DAB Italia: l'evento si presenta in un formato al 100% business oriented rivolto a un pubblico ben specifico – sono attesi circa 200 professionisti provenienti dai settori Automotive e ICT – includendo conferenze di alto livello, attività hands-on e opportunità esclusive fra cui business meetings, per una full immersion nel mondo delle auto connesse.

Nel corso delle diverse sessioni di conferenza saranno affrontati i temi di maggiore attualità nel campo automotive, fra cui i principali trend a livello europeo e globale, l'avvento di un approccio tecnico e di business MaaS (Mobility as a Service), l'impatto di tecnologie “disruptive” quali AV/VR, Intelligenza Artificiale e Machine Learning, con particolare attenzione alle opportunità e alle sfide introdotte dallo sviluppo del 5G come strumento per una maggiore connettività, e la crescente richiesta di tecnologie embedded sicure ed efficienti, soprattutto alla luce dei sempre maggiori requisiti di cybersecurity.

Ma non solo: in riconoscimento della necessità crescente di risorse per le attività di R&D e di professionisti esperti in campo ICT in un ambiente sempre più competitivo per una domanda in continua evoluzione, AUTOTEQ è pensato sia per ricerca talenti per coprire lo Skill Shortage sia come occasione di spinta della Open Innovation come mezzo per l'integrazione delle tecnologie AI, IoT e Blockchain da parte delle compagnie attive nel settore automotive, attraverso la cooperazione fra start-ups e grandi imprese o PMI.

Pertanto, l'area expo accoglierà realtà ben conosciute and aziende specializzate coinvolte nell'ecosistema dei veicoli connessi: i visitatori avranno occasione di toccare con mano, testare e sperimentare nelle auto esposte le soluzioni di tendenza ed emergenti, incontrare le startup in procinto di rivoluzionare il Mercato e acquisire nuove conoscenze attraverso dimostrazioni sul campo e sessioni Q&A a cura di esperti.

AUTOTEQ 5G è parte dell’iniziativa IoMOBILITY dedicata ai nuovi Over-The-Top della mobilità e che nasce per mettere al centro il viaggiatore non il mezzo e comprende sia eventi come AUTOTEQ e IoMOBILITY World che una community on-line, award, bootcamp e una accademy.

IoMOBILITY presenta come la Digital Transformation sta oggi rivoluzionando la mobilità, migliorando la Mobility eXperience (MX) attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali più innovative. 5G, IoT, AI, Blockchain, AR/VR– saranno infatti presentate come strumenti per la creazione di nuovi servizi e modelli di business per categorie di utilizzatori come famiglie, giovani, senior professionisti e aziende.

IoMOBILITY si svolge annualmente in 2 edizioni: in primavera a Milano (World) e in autunno a Roma (Summit), dove ci saranno anche le premiazioni dei nuovi IoMOBILITY Awards.

“AUTOTEQ 5G nasce da 16 anni di esperienza di Innovability nell’organizzazione dei principali eventi B2B italiani per gli operatori della Smart Mobility. Esperienza che parte dal 2002 con la prima edizione di Telemobility Forum al Centro Congressi Lingotto di Torino per arrivare sino ad oggi.” dichiara Gianluigi Ferri, CEO Innovability e creatore di IoMOBILITY e AUTOTEQ. “Partendo da questa esperienza abbiamo capito che era necessario creare una serie di incontri tematici dove l’esperienza utente è il driver per lo sviluppo di nuovi servizi abilitati dalle tecnologie digitali che ci porteranno alla future mobility.”.

Vi aspettiamo quindi il 20 giugno al Centro Congressi Lingotto, a Torino.

Innovability dal 2000 è il punto di riferimento italiano della filiera di operatori nel settore delle tecnologie digitali “disruptive” - in particolare Internet of Things, AI & Robotics, Blockchain, Wearable e AR/VR - e organizzatore di manifestazioni fieristiche, eventi, convegni e seminari formativi che offrono occasioni di dibattito, confronto, scambio commerciale e networking tra aziende, istituzioni e mercati. Nel 2002 Innovability ha creato M2M Forum il primo evento a livello internazionale sulle tecnologie Machine-2- Machine (antesignane dell’IoT) che viene ancora organizzato annualmente. Per questo motivo Innovability ha sviluppato in particolare una profonda e continua conoscenza del mercato M2M/IoT e di tutti i principali player e stakeholder, sia a livello italiano sia internazionale che permette di offrire alle aziende anche servizi di marketing, ricerca, consulenza attraverso il proprio ampio database e con la collaborazione di prestigiosi partner scientifici, associativi e industriali italiani ed esteri.

