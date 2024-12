Euroristorazione è leader nella ristorazione collettiva. Con un impegno costante verso la sostenibilità, la riduzione degli sprechi alimentari e l’innovazione tecnologica, la società offre servizi di qualità per enti pubblici e privati, contribuendo a un futuro più responsabile.



Innovazione e sostenibilità nella ristorazione collettiva con Euroristorazione

Euroristorazione, con oltre 30 anni di esperienza, si è affermata come leader nella ristorazione collettiva, offrendo servizi a enti pubblici e privati. Secondo il Presidente del Consiglio di Amministrazione Tommaso Putin, "la riduzione dello spreco alimentare è una delle principali preoccupazioni di Euroristorazione, che opera quotidianamente per minimizzarlo attraverso soluzioni innovative e personalizzate." Tra queste, l’adozione del sistema Cook and Chill consente di cucinare e conservare i pasti a temperatura controllata, garantendo freschezza e sicurezza fino al momento del consumo, migliorando la qualità del cibo e ottimizzando le scorte. L’uso dell’intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale nella programmazione della produzione, permettendo di adattare i volumi di cibo alle reali necessità. Questo approccio riduce le sovrapproduzioni e gli sprechi in modo significativo. Oltre a questo, l’azienda ha implementato un sistema di prenotazioni online per consentire una gestione più precisa e sostenibile delle quantità di cibo da preparare, riducendo così ulteriormente l’impatto ambientale.



Euroristorazione: km zero, certificazioni e crescita del capitale umano

Un altro aspetto importante del lavoro di Euroristorazione riguarda l’approvvigionamento a km zero, che rappresenta il 99% delle forniture utilizzate dall’azienda. Questo non solo riduce l’impatto ambientale legato ai trasporti, ma sostiene l’economia locale. Infatti, investe in materiali biodegradabili e compostabili e segue le linee guida di sostenibilità del Gruppo Serenissima: "L’impegno per la sostenibilità di Euroristorazione è attestato da importanti certificazioni ambientali, tra cui ISO 14001:2015 per la gestione ambientale e ISO 50001:2018 per l’efficienza energetica. Inoltre, l’azienda è registrata al sistema Emas, il massimo riconoscimento europeo per la trasparenza e l’efficacia nella gestione ambientale", afferma Putin. In aggiunta, Euroristorazione, con una forza lavoro di circa 3.500 collaboratori e collaboratrici, ha anche visto crescere significativamente il proprio organico negli anni, in linea con l’espansione delle attività e l’impegno costante verso la qualità del servizio. Al centro di questa crescita c'è la valorizzazione del capitale umano, risorsa fondamentale per la realtà aziendale. Solo nel 2024, sono state erogate oltre 11.000 ore di formazione, sia in presenza che attraverso una piattaforma e-learning, offrendo flessibilità e ottimizzando risorse. Le attività formative coprono sia gli obblighi normativi che lo sviluppo di competenze tecniche e manageriali, creando un ambiente inclusivo e collaborativo.