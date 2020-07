Dal pomeriggio odierno si è ripreso a conferire nella discarica di Alcamo; ma c’è da recuperare almeno tre giorni di mancata raccolta e quindi la ditta, peraltro ormai in scadenza, sarà costretta ad un lavoro straordinario per cercare di portare alla normalità una situazione di grande disagio registratasi sia in centro, sia in periferia.

Praticamente da sabato il sistema è andato in tilt e in diverse zone è ancora presente l’umido che – è stato spiegato – non è stato ritirato ieri mattina, perché i mezzi erano carichi di altra immondizia. Quasi sicuramente sarà tolto domattina unitamente all’indifferenziata, anche se – si prevede – il ritorno alla normalità solo nella giornata di mercoledì.

Nei prossimi giorni intanto si attende anche l’insediamento della nuova ditta: il T.A.R. di Catania ha infatti respinto la richiesta di sospensiva della “Super Eco” avverso la mancata ammissione alla gara d’appalto bandita dal Comune, poiché la stessa non avrebbe dimostrato – scrivono i giudici – “che i requisiti tecnici ed economici necessari alla partecipazione alla gara siano già posseduti in proprio, anche senza ricorso al contratto di affitto di azienda”.

Il ricorso sarà trattato in via ordinaria il prossimo 17 settembre. Pertanto a dover eseguire il servizio sino al prossimo 30 settembre sarà la “Siculcoop” di Rometta, che il mese scorso si è aggiudicata l’appalto offrendo l’importo di un milione e 325 mila euro a fronte del prezzo a basta d’asta posto dal Comune pari a 1 milione e 381 mila euro. Ancora un furto di rame ai danni dei cittadini e della loro incolumità: esso ha interessato infatti i cavi della pubblica illuminazione dello svincolo di Gramsci, direzione Milazzo centro.

Dal sopralluogo, effettuato dai tecnici comunali dopo la segnalazione di diversi automobilisti, è emersa la sottrazione di quattro conduttori in rame nella zona verso la città del Capo e di altrettanti in direzione opposta. Il danno causato ammonta a circa 10 mila euro. È stata presentata denuncia alle forze dell’ordine. Uso degli impianti comunali gratuito per le associazioni sportive del territorio sino a fine anno: lo ha deciso la Giunta comunale accogliendo la proposta dell’Assessore allo Sport Pippo Crisafulli.

Le strutture interessate sono i campi di calcio di Ciantro, San Pietro e Santa Marina, il palazzetto dello sport “Zappia” e la palestra della scuola elementare “Piaggia”. “Si è deciso di concedere questa agevolazione – spiega lo stesso Crisafulli – per dare supporto a quei soggetti penalizzati in questi mesi di emergenza Covid-19. L’auspicio è che la ripresa possa esserci vista la funzione sociale dell’aggregazione sportiva. Il Comune procederà, prima di mettere a disposizione degli impianti, alla loro pulizia e sanificazione. Le associazioni, per fruire delle strutture, dovranno presentare richiesta agli uffici rispettando quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi”.