Ennio Morricone si è spento nella Capitale, all'alba del 6 luglio, all’età di 91 anni.

Noi di ProfessionalWeddingDJ vogliamo porre l’accento sulle grandi opere che lo hanno per sempre legato al giorno più importante della vita delle persone: il matrimonio.

Le colonne sonore da Nuovo Cinema Paradiso (Love Theme) a Gabriel's Oboe, per fare alcuni esempi, sono un "must" nelle celebrazioni civili dei matrimoni.

Ricordiamo anche una frase del maestro: «Devo cercare di realizzare una colonna sonora che piaccia sia al regista, sia al pubblico, ma soprattutto deve piacere anche a me, perché altrimenti non sono contento. Io devo essere contento prima del regista. Non posso tradire la mia musica».