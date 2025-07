"Stamani, il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto in udienza nella residenza di Castel Gandolfo S.E. il Sig. Volodymyr Zelenskyy, Presidente dell'Ucraina, con il quale si è intrattenuto sul conflitto in corso e sull'urgenza di percorsi di pace giusti e duraturi.

Nel corso del cordiale colloquio, si è ribadita l'importanza del dialogo come via privilegiata per porre fine alle ostilità. Il Santo Padre ha espresso dolore per le vittime e rinnovato la propria preghiera e vicinanza al popolo ucraino, incoraggiando ogni sforzo volto alla liberazione dei prigionieri e alla ricerca di soluzioni condivise.

Il Santo Padre ha riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano i Rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati".

Così la sala stampa vaticana ha riassunto il colloquio odierno tra il presidente ucraino e papa Leone, che si è tenuto a Castelgandolfo. Nel corso dell'incontro, Zelensky ha espresso anche la speranza che il Vaticano sostenga gli sforzi per il rimpatrio dei bambini ucraini rapiti dalla Russia.



La scorsa notte, l'attacco russo portato con 728 droni e 13 missili da crociera o balistici ha interessato le città ucraine di quasi tutte le regioni. Zelensky ha definito l'offensiva "un attacco eloquente", sottolineando come esso arrivi in un momento in cui si stanno moltiplicando gli sforzi diplomatici per arrivare a un cessate il fuoco. "Solo la Russia continua a respingere ogni proposta di pace", ha affermato il presidente ucraino.

L'attacco è avvenuto poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'invio di nuove armi a Kiev, una netta inversione rispetto alla sospensione degli aiuti militari decisa la settimana precedente — una decisione che, secondo la stampa statunitense, Trump non avrebbe nemmeno autorizzato o conosciuto in dettaglio.

Martedì, Trump ha messo in mostra tutta la sua frustrazione nei confronti del presidente russo: "Putin ci riempie di un sacco di stronzate, se volete saperla tutta", ha detto ai giornalisti. "È sempre molto gentile con noi, ma alla fine non significa nulla."

Da parte sua, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha minimizzato: "Siamo abbastanza tranquilli. Lo stile di Trump è sempre piuttosto brusco, le frasi che usa lo caratterizzano."

Nonostante i frequenti contatti tra i due leader, non si è ancora visto alcun risultato concreto verso un cessate il fuoco, obiettivo che Trump - prima dell'inizio del suo secondo mandato - aveva promesso di raggiungere "in un giorno solo".

Dopo un recente colloquio telefonico con Putin, Trump ha ammesso di essere "molto infelice". "Vuole andare fino in fondo, continuare a uccidere persone, e questo non va bene", ha dichiarato il presidente statunitense.

L'amministrazione Trump aveva temporaneamente sospeso gli aiuti militari all'Ucraina, una mossa approvata dal segretario alla Difesa Pete Hegseth e dall'Undersecretary Elbridge Colby. Alla domanda su chi avesse preso la decisione, Trump, seduto accanto a Hegseth, ha risposto con tono ironico: "Non lo so. Perché non me lo dite voi?"

Ora che la decisione è stata ribaltata, è probabile che Kiev riceva 10 missili Patriot, fondamentali per intercettare i missili russi, che colpiscono sempre più frequentemente e con maggiore intensità.

Trump ha anche detto di stare "valutando" un disegno di legge promosso dal senatore repubblicano Lindsey Graham per imporre dazi del 500% ai paesi che commerciano con la Russia. Nonostante le continue minacce di sanzioni fin dall'inizio del suo mandato a gennaio, Trump non ne ha ancora imposte di concrete, sostenendo che "costano un sacco di soldi" e che preferirebbe vedere prima un accordo tra Russia e Ucraina. Tuttavia, la scorsa settimana ha affermato di aver discusso a lungo delle sanzioni con Putin e ha aggiunto: "Ha capito che potrebbero arrivare."

Nel frattempo, nessuna regione dell'Ucraina è stata risparmiata. Martedì notte, la città di Lutsk — a soli 90 km dal confine con la Polonia e punto nevralgico per gli aiuti umanitari e militari — è stata duramente colpita. Esplosioni sono state registrate anche a Leopoli e Rivne, entrambe nell'ovest del paese. Dall'altra parte del fronte, le autorità russe hanno denunciato un attacco ucraino con droni sulla regione di confine di Kursk, che ha causato tre morti e sette feriti.

Due cicli di negoziati tra Russia e Ucraina si sono tenuti all'inizio dell'anno, ma da allora non è stato programmato alcun nuovo incontro. Nessuna delle due parti sembra credere realmente che la diplomazia possa fermare un conflitto che prosegue senza sosta dal febbraio 2022.

Intanto, l'offensiva estiva russa nell'est dell'Ucraina continua. "Stiamo avanzando", ha dichiarato Peskov mercoledì. "Ogni nuovo giorno gli ucraini devono accettare la nuova realtà".







Crediti immagine: Ufficio della pesidenza ucraina