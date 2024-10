Nelle prossime ore, anche in relazione alla sanità, sapremo ciò che il Governo avrà stabilito nella prossima legge di bilancio. Secondo alcune anticipazioni, dopo il confronto tra il Ministro della Salute, Orazio Schillaci e quello dell'Economia, Giancarlo Giorgetti per il 2025 dovrebbero arrivare 3,2 miliardi in più che si andrebbero a sommare al miliardo già previsto dalla scorsa manovra, in modo da assegnare al Fondo sanitario 2025 la quota di 138 miliardi.

Risorse che il Ministro Schillaci, in primis, utilizzerà per il personale sanitario con un piano triennale di reclutamento da 30 mila assunzioni, delle quali 10mila medici e 20mila infermieri. Altre risorse saranno destinate alla riduzione fiscale per l'indennità di specificità medica. con una riduzione, nel primo anno, al 30%, e l'anno successivo al 15% con un aumento in busta paga di circa 250 euro/mese.

Sempre sul personale dal Ministero si lavorerà anche per rendere più attrattive alcune specializzazioni mediche come medicina d'emergenza e urgenza, anestesiologia o infettivologia per cui si prevedranno aumenti dei contratti di specializzazione che oscilleranno dai 200 ai 400 euro/mese. Aumento generalizzato del 5% anche per tutti gli specializzandi.

Soldi anche sulla spesa farmaceutica farmaceutica. Infine, sono previste risorse anche per finanziare il Piano pandemico.