Queste sono le parole espresse dall’ex "terminale di rete" ed ex "portavoce" del Movimento 5 Stelle a Salerno, Angelo Tofalo:

"L’analisi degli atti finanziari del Comune di Salerno certificano la sofferenza dei conti comunali. Una sofferenza certificata dalla vendita di spazi e beni comuni che assottigliano ulteriormente la consistenza economica di Palazzo di Città e mostrano la debolezza finanziaria delle casse comunali". Così il deputato del Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo, in merito all’approvazione in giunta del bilancio consuntivo e preventivo del Comune di Salerno e prossimo all’esame dell’aula Consiliare. "E’ lo stesso dirigente del settore che certifica la difficoltà, introducendo come misura straordinaria l’alienazione di piazze, spiagge, e locali comunali", prosegue Tofalo. "Così torna in vendita piazza Mazzini, attualmente riservata ad un parcheggio e poi via Vinciprova. Se vendute, oltre ad essere sottratte al pubblico, saranno oggetto di costruzioni, con conseguente consumo di suolo in una città già satura. Poi si immagina anche la vendita di due lidi e dell’Info Point del Capitol", continua ancora il deputato salernitano del Movimento pentastellato."E’ tempo di cambiare rotta, di mettere in ordine i conti, di assicurare un futuro alle nuove generazioni. Così la città sta morendo e si sta impoverendo", conclude Tofalo".

[Fonte: Il Giornale di Salerno in un articolo del 27 agosto 2021]



Nulla da eccepire, ma il giovane deputato dimentica, e ad arte, che lo stesso Movimento sta cercando di far approvare ben 56 ettari di cementificazione, in piena area agricola, per l’aeroporto costa D’Amalfi di Pontecagnano e in piena sintonia con il Governatore e tanti altri "compagni di merenda"!

Non è questo ugualmente consumo di suolo? Un non voler raccontare che si introduce una grave forma di inquinamento del territorio "già saturo"? Si contesta per caso la scienza?

Certo Tofalo vorrebbe cambiare rotta… ecco perché insieme al compagno Cammarano parla di "rotte da Pontecagnano con aerei elettrici". Che vergogna!

Che filosofia questi 5 Stelle che dimenticano chi sono e da dove vengono... questo è il guaio principale.

E cosa dire delle famose "macchine del fango" ben note in tutta Italia? Quante porcherie messe in giro spesso gratuitamente su personaggi, amici o attivisti? Buona fede... maldicenze o triste realtà?

La fantasia a 5 Stelle non ha limiti, le contraddizioni a 5 stelle altrettanto e a Salerno neppure pudore .

Mi chiedo davvero: "Ma chi deve votare ancora tali venditori di pentole bucate?" Gli amanti delle caldarroste ?

Ambientalisti a senso unico, gira pizza a convenienza, no Tav divenuti sì Tav, no Ilva divenuti sì Ilva, no aeroporti divenuti sì aeroporti, no consumo di suolo divenuti altra cosa... e no e tanti no divenuti sì, sì, sì... Che bella la Poltrona e che belle le matriciane allo zafferano da Ottavio o al Pantheon e vuoi mettere il brivido del saluto dei piantoni quando entri? E che dire dello stipendio!

Certo è tempo di cambiare Rotta… ma davvero !

Oggi credo che dopo la delusione a 5 Stelle e l’insalata mista che è al governo… dopo questa mutazione dei duri e puri, dei talebani a 5 Stelle, non vorrei che domani ci ritrovassimo a rimpiangere la vecchia Dc... o addirittura Berlusconi!

Tanti gli attivisti delusi... altro che Conte e nuovo M5s! Sono trascorsi anni dal 2013, ma in Campania vi è sempre lo stesso presidente e insieme a lui vi è pure il figlio!

Che bella l'immagine dei politici messi nel cassonetto della spazzatura dal popolo... Ma oggi i 5 Stelle non la ripropongono più. Forse perché qualcuno potrebbe prenderla a prestito per dire che debbano essere loro a finirci... dopo le prossime elezioni.



Il mio è forse solo un "pensiero isolato" o forse anche altri la pensano allo stesso modo ?

Chissà....io qualche dubbio lo tengo.

Vedremo se Salerno risponderà al reddito di cittadinanza o ai troppi no divenuti sì e se il buon senso, che sembra mancare da un po', tornerà di nuovo a fare capolino.





