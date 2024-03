La Sais, che dal primo aprile gestirà ufficialmente sino al 31 dicembre 2025 il servizio di trasporto pubblico cittadino, intende da subito stabilire un rapporto diverso con gli utenti rispetto al passato essendo pronta a promuovere diverse iniziative per convincere i milazzesi a muoversi in bus. Non solo tariffe agevolate sui biglietti giornalieri (ovvero non singola corsa) e sugli abbonamenti; ma massimo rispetto degli orari e informazione continua.

La prima novità arriverà proprio il giorno 1 aprile, che quest’anno coincide con la Pasquetta. In via eccezionale (nei festivi il trasporto pubblico non funziona a Milazzo) la società palermitana ha messo a disposizione due linee, la 5 e 6 (in allegato gli orari) per consentire a cittadini e turisti di utilizzarle “gratuitamente” per raggiungere le zone del Borgo, Capo e Tono; ma sarà anche un modo per provare il servizio. Da giorno 2 invece il servizio di Traporto Pubblico nella Città di Milazzo avverrà regolarmente con tutti i percorsi previsti e le tariffe. D’intesa con il Comune sono stati ottimizzati gli orari delle linee 2/3, 4, 5 e 6 che svolgeranno servizio nei giorni feriali.

Sono allo studio gli orari estivi, che entreranno in vigore verosimilmente a metà giugno prevedendo maggiori collegamenti stazione/porto e con le riviere di ponente e levante oltre a delle corse nei giorni festivi. È stato altresì reso noto che i possessori di abbonamenti AST hanno tempo sino al 14 aprile per contattare SAIS Autolinee per il rilascio di un abbonamento valido. La conversione dell’abbonamento potrà avvenire solo entro il suddetto termine e fornendo comprova del possesso di un titolo di viaggio AST in corso di validità. Il costo del biglietto sarà di 1,20 euro per la corsa semplice, 3,50 per il ticket giornaliero, 12 euro per l'abbonamento settimanale, 40 euro per quello mensile (35 euro per gli under 20).

La Sais, oltre a garantire il servizio, opererà anche un monitoraggio dei percorsi, tempistica dei collegamenti e valutazione delle esigenze degli utenti sulla base della fruizione dei mezzi. Punterà inoltre sull’E-ticket: acquista il biglietto online o tramite app, senza code e in tutta comodità; sulla info mobilità: orari in tempo reale, percorsi ottimizzati e assistenza sempre disponibile; su pagamenti contactless: si paga a bordo il biglietto con carta o smartphone, in modo facile e sicuro.

“Ritengo – ha detto l’Assessore Maimone – che con la nuova società ci saranno evidenti margini di miglioramento rispetto a quanto avvenuto sino ad oggi, perché l’obiettivo comune è di incentivare nei cittadini l’uso del mezzo pubblico e, affinché ciò avvenga, occorre garantire un servizio efficiente e puntuale, in maniera tale da generare negli utenti la consapevolezza che l’uso del bus può rappresentare un vantaggio negli spostamenti. Invito i cittadini a provare già giorno 1 aprile, gratuitamente il servizio e sono certo che ci si abituerà ad utilizzare il bus per gli spostamenti in città, consapevole che ciò porterà vantaggi sotto tutti i punti di vista”.