La bella e popolare Francesca Giuliano consolida il suo successo e la sua popolarità dopo una nuova trionfale stagione nel programma Avanti un altro nel salottino di Bonolis e Laurenti nei panni della formosa pin up anni 50, tutti i giorni su canale 5.

E torna così, con i suoi 80 chili sul red carpet di Cannes, con stile ed eleganza.

La Giuliano, fiera delle sue forme curvy e sempre forte di un look pazzesco , ha partecipato ad alcuni dei più importanti appuntamenti del Festival sulla Croisette.

La Giuliano e’ stata invitata il per il film "Le fille D'Olfa" di Kaouther Ben Hania' per il primo red carpet e poi ha fatto il bis per il film di Scorsese "The Flower Moon", alternando bianco e nero e come sempre va a incarnare un vero e proprio emblema sociale in rappresentanza delle ragazze curvy che amano vivere la vita e si accettano con le proprie forme più accentuate.

Ovviamente Francesca Giuliano non e’ affatto passata inosservata e i flash dei fotografi si sono scatenati ai suoi passaggi sul tappeto rosso.

La Giuliano sta lavorando a nuovi importanti progetti futuri e non solo televisivi.