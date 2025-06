Si apre ufficialmente il casting per “Cotta a Prima Vista”, l’inedito format social prodotto da “Sikania Network” con la regia di Marco Ferrara, che porterà in scena appuntamenti al buio tra single siciliani, ambientati in un ristorante e ripresi dalle telecamere: si tratta infatti di un progetto autentico e senza copione, in cui due sconosciuti s’incontrano per la prima volta davanti a un piatto, alla ricerca di una connessione vera.

Il format unisce elementi di dating show e racconto spontaneo, con l’obiettivo di restituire emozioni reali e dinamiche genuine in un contesto intimo e condivisibile sui social. Le riprese si svolgeranno a Catania. Potranno partecipare donne e uomini single a partire dai 18 anni, residenti in Sicilia, disponibili a essere ripresi durante il format.

Tra i partner ufficiali del progetto vi sarà Darioloris Cerfolli della “Academy Make Up”, che curerà la preparazione estetica dei partecipanti. Per candidarsi è sufficiente compilare il modulo di partecipazione al seguente link: https://forms.gle/vp12KFHiTzeCQKGG8