“Puppe a pera” è il nuovo singolo del cantautore Fabio Giuliani, in arte JAMAX, un brano, online dal 23 maggio nelle principali piattaforme digitali, prodotto da Pio Stefanini per Music Valley Records.

Francesco Nuti è stato uno degli idoli di Jamax già dalla sua infanzia. Sin dai primi concerti con il gruppo Toscani Classici nei primi 2000, la canzone Puppa a Pera veniva cantata alla fine dei concerti per fare un omaggio a questo grande artista.

Dopo la sua scomparsa -spiega l’artista- io ed alcuni miei amici creammo uno spettacolo in omaggio all’attore toscano, così decisi di riarriangiare questa “canzone capolavoro”. E come diceva sempre Nuti: adesso voglio cantarvi una canzone d'amore.

Biografia

Jamax con il suo gruppo “Parole del Profeta” è il primo gruppo hip hop a vincere il festival AREZZO WAVE ed esce il suo primo album con la rTI Music. Negli anni collabora con molti artisti quali, Tormento (Sottotono), Bassi, Maestro, Riccardo Onori e molti altri artisti per poi nel 2016 ritrovare il suo primo produttore Diego Calvetti e creare il gruppo the JEK con il quale firmano la collaborazione nel 2018 con Cristiano Malgioglio nel brano “Notte perfetta” nel quale JAMAX scrive ed interpreta parte della canzone Firma varie colonne sonore, “Non ci resta che ridere” di Alessandro Paci, “uno strano weekend al mare” e “Sbagliando S’impara” di Alessandro Ingrà e “Dio è in pausa pranzo” di Michele Coppini. A fine 2021 inizia a lavorare al suo primo album da solista con la produzione dell’amico Stefano Simmaco (spalla di Ranieri e vincitore di “BravoBravissimo” e “Forte Forte Forte”) e Pio Stefanini, produttore per Music Valley. Vince il festival per cantautori “palco d’autore” con il brano “per sempre tuo figlio” scritto su una poesia di Gabriele Corsi a maggio 2022 esce il primo disco “Cosa vuoi fare da piccolo?” Un disco molto intimo che parla della vita del cantautore, definendo il genere “l’anello che lega l’indie pop all’ hip hop”. Il disco esce anche in vinile, in serie limitata a 100 copie. Nel 2024 inizia a lavorare al suo secondo album, uscendo con il primo singolo “Ho troppi anni”, “straordinaria fantasia” e per ultimo “Ti voglio di Brutto” Negli ultimi 2 anni apre concerti ad artisti come: Meganoidi, ArtieFive, Morgan, Effe Emme Project, Frankie Hi Energy, Dargen D’amico ecc.

