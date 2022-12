Dicembre '22 finisce con 2 eventi di qualità al #Costez - Telgate (BG). Si balla forte mercoledì 28 dicembre, con l'evento Face2Face, party che fa scatenare soprattutto la provincia di Bergamo con ritmi e sonorità decisamente eclettici. Lo slogan è don't worry be party, perché far festa è sempre un'attività consigliata.

Si chiude venerdì 30 dicembre, con un party a sorpresa tutto da vivere per gli amici del #Costez - Telgate (BG). In console e sui diversi stage del grande club bergamasco tutta la squadra del #Costez. Il sound è irresistibile, gli spettacoli anche, la qualità di ciò che i barman propongono dietro il bancone eccellente... per cui concludere il 2022 a ritmo di musica al #Costez - Telgate (BG) sarà decisamente divertente.



Riassumendo, anche per la stagione autunno / inverno / primavera 2022 / 2023, #Costez a Telgate (BG), dopo un'estate scatenata, a due passi dall'uscita A4 Grumello, si continua a ballare. E' un'oasi perfetta per rilassarsi con grandi show e grandi dj, ogni weekend.

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Future Club

Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2

Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione