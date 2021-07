Ripristinato l’impianto di videosorveglianza all’interno della Cittadella fortificata: il Comune ha proceduto anche all’installazione dell’impianto antifurto, che consentirà finalmente alla Sovrintendenza di allestire lo spazio museale all’interno del Monastero delle Benedettine coi reperti rinvenuti negli scavi archeologici eseguiti all’interno della stessa Cittadella fortificata nel biennio 2008/09.

Programmato anche un diverso intervento di pulizia dell’intero fortilizio, soprattutto delle sale del Duomo, del Monastero e del Mastio, per offrire ai visitatori una struttura decorosa. All’interno del Duomo antico funziona anche il touch screen, che fornisce ai turisti in italiano ed inglese informazioni sulla storia e l’architettura dell’intera cittadella fortificata, mentre ai visitatori, che acquistano il biglietto, possono fruire delle audioguide.

È stata pubblicata la graduatoria definitiva dei partecipanti al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale popolare siti nel Comune di Milazzo, criptata con soltanto le iniziali dei richiedenti, il numero di protocollo ed il punteggio, secondo quanto prescritto dalle norme sulla privacy. Gli interessati, che intendono visionare la propria posizione, dovranno fare richiesta del proprio numero di protocollo al 5° Settore 1° Servizio Patrimonio, presentando richiesta Milazzo su apposito modulo allegato al presente comunicato entro e non oltre il 20 agosto 2021.

Quelli, che hanno fatto precedente richiesta ed ottenuto il numero di protocollo per la conoscenza del proprio punteggio nella graduatoria provvisoria, non devono produrre ulteriore richiesta, in quanto il numero di protocollo permane anche per la consultazione della graduatoria definitiva.