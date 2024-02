Francia e Italia hanno pareggiato 13-13, 10-3 il risultato nei primi 40 minuti, nel posticipo della terza giornata del Sei Nazioni, giocato a Lille.

La prima parte di gara inizia male per gli azzurri che dopo i primi minuti si trovano sotto 10-0 (una meta trasformata e un calcio di punizione realizzati dai francesi). Il merito dell'Italia, che fa pochissimo i attacco, è quello di resistere con ordine al forcing francese e nell'overtime arrivano, su punizione, i primi tre punti per gli azzurri.

Il calcio è stato assegnato per un fallo gratuito che costa l'ammonizione prima e l'espulsione poi (nella review) di un giocator transalpino che costringe i "galletti" a giocare i secondi quaranta minuti con un uomo in meno.

L'Italia sfrutta il 15 contro 14 e agguanta il pareggio nei minuti finali del match. Nell'overtime, fallo dei francesi e calcio di punizione per l'Italia, che ha la possibilità di aggiudicarsi la partita.

Garbisi si aggiusta la palla, ma questa cade da supporto. In fretta il giocatore la rimette al suo posto, ma sta per scadere il tempo in cui il calcio deve essere effettuato. Garbisi affretta il tiro e colpisce in pieno il palo destro, con la palla che ritorna in campo, rimandando la storica vittoria per l'Italrugby in casa della Francia. Nelle due partite precedenti, l'Italia aveva perso (bene) con l'Inghilterra e (male) con l'Irlanda.