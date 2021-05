Sarà Nando Marchetti, acese di 14 anni, in coppia con Camilla Palmisano di 14 anni, l’unico finalista a rappresentare la Sicilia al concorso “Note in Radio”, che si svolgerà al teatro “Ventidio Basso” di Ascoli Piceno il 4 settembre di quest’anno col brano inedito “Magico il mare diventa”, scritto dall’autore cipriota Pigro.

Nando Marchetti, seguito dal maestro Alfio Cantarella, già si è messo in mostra in vari talent come finalista ed ha partecipato in seminari con vari vocal coach.





Egli è stato selezionato da una giuria esperta tramite un video inviato alla commissione, come hanno fatto tutti i concorrenti, causa restrizioni contro l’emergenza Covid-19.

Il brano presentato è “Amici per errore” di Tiziano Ferro, pezzo difficile per un ragazzino, ma ormai Nando Marchetti, superando il mutamento della voce, è riuscito ad interpretare in maniera eccellente grazie alla paziente, certosina e professionale opera del maestro Alfio Cantarella, che ci ha lavorato tanto con i bassi per formare la voce.

Superando la prima selezione, la commissione valuta i brani inviati dai vari autori al concorso.

Una giuria esperta valuterà i brani inediti da assegnare ai partecipanti suddivisi in due categorie (Bambini e Ragazzi), i cui primi classificati saranno premiati oltre a tanti altri riconoscimenti, quali ad esempio per interpreti e per autori.

Infine tutti gli artisti verranno intervistati da varie radio e tutti i brani verranno prodotti in un CD.