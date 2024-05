WWF Roma e Città Metropolitana, Rete Tutela Roma Sud, Forum Ambientalista, Legambiente Lazio e Zero Waste Italy per la Capitale hanno più volte denunciato la mancata valutazione di soluzioni alternative agli impianti di incenerimento per favorire un’efficace gestione del ciclo dei rifiuti, soluzioni più sostenibili dal punto di vista ambientale, della salute ed economico, in linea con le attuali politiche europee.

Stamani, nell’ambito di una conferenza stampa tenutasi presso Spazio Europa, è stato lanciato il Tour “Roma merita di meglio!” che nei prossimi mesi intende portare nei Municipi romani iniziative volte a far crescere un dibattito consapevole sulle scelte che l’Amministrazione comunale sta adottando in materia di gestione dei rifiuti.

Contestualmente è stato presentato un “Patto per l’Economia Circolare” che verrà sottoposto ai candidati alle prossime elezioni per rinnovare il Parlamento Europeo, a partire dai candidati provenienti dal territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, che dovranno essere parte attiva nel confermare e rafforzare le politiche in materia di Economia Circolare.

“Il futuro della Capitale - dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana - non può essere affidato ad un impianto di incenerimento, negando tutte quelle misure e quelle pratiche che favoriscono sostenibilità ambientale, salute del Pianeta e dei cittadini. Ma delle priorità che l’Europa ha voluto con la gerarchia dei rifiuti, non si argomenta e sin qui non si è parlato con i romani e con gli abitanti dei territori interessati dall’inceneritore desiderato dal Commissario Gualtieri, lo si è di fatto imposto. E che vengano negate sostenibilità e partecipazione non solo è anacronistico, è irresponsabile”.



Comunicato stampa: WWF Roma e Area Metropolitana Odv