Nuova "bella" sconfitta della Juventus (secondo il giudizio della società che ha visto la squadra sempre in partita) che, dopo il 3-0 incassato dal Norimberga in Germania a fine luglio, stavolta ha fatto un passo avanti, perdendo in Svezia, a Goteborg, con soli 2 gol di scarto dall'Atletico Madrid del "cholo" Simeone.

È finita infatti 2-0 per gli spagnoli l'ultima gara dei bianconeri in preparazione della nuova stagione che inizierà lunedì 19 agosto contro il neopromosso Como.

Dopo un primo tempo senza reti caratterizzato da una grande occasione per Vlahovic e da un palo di Griezmann, la ripresa si apre con il gol di Joao Felix - tiro da dentro l'area - e si chiude con il rigore realizzato da Angel Correa per un fallo di Cabal.





Crediti immagine: x.com/Atleti/status/1822659237773980043/photo/1