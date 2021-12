Il posticipo del lunedì di Liga Santander fra Getafe e Athletic Club de Bilbao finisce con un pareggio.

SI fanno pericolosi i baschi al minuto 20' con una pericolosa punizione di Iñigo Martinez che però David Soria riesce a pararla senza problemi.

Al minuto 23' c'è una papera di Unai Simon sul tiro di Aleña, con il portiere basco a cui sfugge la palla, senza che il Getafe riesca però ad approfittarne.

Al 45' azione in contropiede dell'Athletic con Iñaki Williams che però angola troppo il suo tiro.

Nel secondo tempo Aleña è di nuovo pericoloso, ma Unai Simon con un pizzico di fortuna spedisce in calcio d'angolo.

Al 76' Sandro Ramirez aveva l'opportunità del gol a tu per tu con Unai Simon, ma il portiere di Vitoria-Gasteiz riesce a deviare in angolo.

Al minuto 86' in una azione incominciata da calcio d'angolo, Unai Simon compie un miracolo pazzesco sul tiro di Olivera.

La partita finisce così 0-0.

A fine partita, questo il commento di Iñigo Lekue (Athletic Bilbao) e Sandro Ramirez (Getafe):

Lekue: "Sapevamo che doveva essere una partita dura, abbiamo giocato bene, abbiamo avuto buone occasioni, anche loro le hanno avute. Ce ne andiamo da qui un po' rammaricati per questo punto, ma dobbiamo cercare di stare più attenti in futuro".

Sandro Ramirez: "Immaginavamo che era una partita tosta, contro un avversario forte in cerca di punti. Abbiamo avuto le occasioni per fare gol. La squadra lavora bene, sia in difesa, sia a centrocampo che in attacco. Abbiamo una buona difesa e quando è il momento di attaccare attacchiamo tutti. Oggi abbiamo giocato bene e speriamo di fare bene anche in futuro".



Autore: Xabier Celli

Traduzione delle interviste (spagnolo - italiano): Xabier Celli