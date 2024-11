A gennaio 2025 la band italiana pubblicherà “Tutto è bene quel che finisce”, loro EP di debutto che sarà disponibile in formato fisico e in digitale via Ghost Record - Crashsound - Awal UK [The Orchard - Sony Music]. A breve verranno forniti ulteriori dettagli, per adesso la band in attesa dell'uscita svela la cover (realizzata dalla loro bassista Chiara) e la tracklist.





Tracklist:

1. Fango

2. Come le ombre di Hiroshima

3. Angoscia

4. Mai al margine

5. Come Tōru

6. Sberla





Queste le prime dichiarazioni della band:“Fangosberla è un progetto nato sul finire dell’estate 2023, in nemmeno un anno siamo riusciti a tirare fuori “Tutto è bene quel che finisce” e siamo davvero felici che a inizio 2025 potremo finalmente condividere con tutti e tutte questo nostro primo lavoro. Ringraziamo ogni singola persona che ha contribuito anche solo in maniera marginale a tutto ciò e non vediamo l’ora sia gennaio”.

Biografia:

I Fangosberla sono una band screamo italiana, influenzata fortemente dai generi shoegaze, post rock e math rock. Nascono a Cagliari nel finire dell’estate 2023, formati da Carlotta (testi e voce), Daniele M. (batteria), Daniele P. (chitarra), Marco (chitarra e seconda voce), e Chiara (basso).



Line up:

Carlotta - Voce e Testi

Chiara - Basso

Marco - Chitarra e Seconda voce

Daniele P. - Chitarra

Daniele M. – Batteria





Instagram:

https://www.instagram.com/fangosberla_band/