San Valentino Jazz con il Frankie’s Jazz Trio al Beef Bazar

Il 14 febbraio a Roma presso il Beef Bazar (Via Germanico, 136) alle ore 20,30 si esibirà il Frankie’s Jazz Trio per un San Valentino sulle note del Jazz. Protagonisti della serata Francesco di Giovanni alla chitarra, Angelo Ercoli al contrabbasso e Alberto Proietti Gaffi alla batteria. Francesco Di Giovanni, in arte Frankie, che con il suo trio attraversa i grandi capolavori del rock, ma anche di certo pop anni ’60 e ’70. Di quella musica che ha costruito il grande immaginario collettivo e che viene riassorbita e riletta grazie ai raffinati e potenti strumenti che regala il jazz, ma anche ad una solida cultura chitarristica jazz.









Per maggiori informazioni e prenotazioni tel. 0669402150 e su www.beefbazaar.com