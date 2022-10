Il gruppo metal dei BASTET sarà impegnato, in questi ultimi mesi del 2022, in diverse manifestazioni live e concerti a livello INTERNAZIONALE.

Inizieranno il 27 ottobre a Chamberry, in Francia con un concerto a cui faranno seguito altre date il 29 ottobre a Vouziers per il Festival della città francese e il 4 novembre all'Asso di Picche di Lido di Classe a Ravenna.

La Band romagnola, guidata dalla vocalist Nico Gilli, ha pubblicato un video e un vinile con la Casa Discografica francese "Steel Shark Records" già disponibili on line per i fans del Gruppo BASTET.

SCHEDA DEL GRUPPO E DELL'ALBUM:

Band: Bastet

Album: Bastet

Country: Italy

Label: Steel Shark Records Tracklist:



1. Lights Out 00:00

2. Heavy Changes 04:49

3. Anger In Your Eyes 10:07

4. Don't Look Back 13:53

5. Endless Wheel 17:38

6. News From Hell 23:05

7. Reckless 27:55

8. Beyond The Fight 32:14

9. Masquerade 35:26

10. Locked Out Without Key 38:52



Lineup:

Nico Gilli - Vocals

Mike Petrone - Guitars,

Keyboards Bass performed by Simone Mularoni

Drums performed by Fabio Alessandrini

Produced and mixed by Simone Mularoni at Domination Studio. Artwork by Nate Marcel.