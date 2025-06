Aggiornamento sulle persone rapite in acque internazionali a bordo della imbarcazione Madleen appartenente alla Freedom Flotilla Coalition:

"La Freedom Flotilla Coalition, quest'oggi, conferma che 4 dei 12 suoi membri rapiti in acque internazionali sono stati deportati, mentre 8 rimangono ingiustamente detenuti.

Israele sta gestendo la custodia di tutti e 12 come se fossero entrati illegalmente, nonostante siano stati rapiti con la forza in acque internazionali e condotti in Israele contro la loro volontà.

Coloro che non hanno acconsentito a partire rimangono detenuti e compariranno davanti a un tribunale. Ma sappiamo che il cosiddetto "sistema giudiziario" israeliano esiste per sostenere l'Apartheid , l'occupazione e la colonizzazione, non per rendere giustizia, e che alla fine ordineranno un'espulsione forzata.

Mentre il mondo è al fianco di Madleen, dobbiamo anche sostenere e lottare per i palestinesi imprigionati illegalmente.

Secondo Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, al 4 giugno 2025, oltre 10.400 palestinesi erano tenuti prigionieri nelle prigioni israeliane. Di questi, più di 400 sono bambini e più di 3.500 sono detenuti senza processo, accusa o un minimo di giusto processo. Il mondo sta guardando".

