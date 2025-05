Grande successo per Radio Italia Live - Il Concerto, lo straordinario evento dal vivo che, ieri sera, come ogni anno, ha radunato un pubblico entusiasta in una Piazza Duomo di Milano gremita per l’occasione.

Tanti gli artisti che si sono alternati sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori: ad aprire le danze Lucio Corsi, seguito dalle performance di Fedez, Marco Masini, Brunori Sas, Pinguini Tattini Nucleari, Olly, Giorgia, Fabri Fibra, Irama, Alfa, Achille Lauro e, in chiusura, Elodie, per tre ore ininterrotte di show, all’insegna della grande musica italiana.

A presentarli le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta e Emiliano Picardi. Trasmesso, in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv e in streaming audio/video su radioitalia.it, l’evento ha anche generato, sui social, un boom di contenuti, con l’hashtag #rillive.