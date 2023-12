Rispetto alle previsioni del mese di settembre Christopher Nolan per Oppenheimer si conferma leader della categoria Miglior regia ai prossimi Oscar. Dietro di lui blinda la seconda posizione Martin Scorsese che per Killers of the Flower Moon ha vinto il National Board of Review.

Salgono poi le quotazioni di Greta Gerwig per Barbie, mentre consolida la sua posizione tra i favoriti per la candidatura Yorgos Lanthimos per Povere Creature!

Per il 5° nome gara aperta tra due nomi: Jonathan Glazer che per The Zone of Interest ha vinto il premio dei critici di Los Angeles e di Boston ma che ha mancato la nomination a due premi chiave come i Critics Choice Awards e i Golden Globe e Bradley Cooper (Maestro) che invece l’ha ottenuta ad entrambi.