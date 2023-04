E poi: mercoledì Sunset On Hills @ Tenuta Celinate - Scanzorosciate, venerdì @ Rosa Bianca Zanica e 6 domeniche Barbariccia @ Castello degli Angeli - Carobbio



L'estate di DV Connection, l'agenzia di Damiano Vassalli che da sempre propone eventi che mettono insieme stile e divertimento, inizia con un bel po' d'anticipo rispetto al calendario. Propone, nel weekend e nel bel mezzo della settimana, party da non perdere in tutta la provincia di Bergamo e sul Garda per tutta la nuova stagione.



Lunedì 24 aprile, una serata prefestiva, ecco a Nembro (BG) uno scatenato Remember OroNero Love&Music 2008-2015, un "Love Sex American Express" Party. Sul palco c'è Cristian Marchi, top dj simbolo del divertimento di quegli anni e non solo. Con le sue canzoni e una capacità assolutamente unica di far ballare ogni tipo di pubblico, l'artista saprà senz'altro far divertire fino all'alba chi per tanto tempo ha frequentato i party di OroNero, locale simbolo del periodo.



Quello di lunedì 24 aprile '23 all'OroNero è un party che presenta tutta la nuova stagione di DV Connection, piena di appuntamenti da non perdere, ogni settimana, a Bergamo e pure sul Garda.



Il programma è all'altezza delle aspettative dei più esigenti, in ambito drink, food, musica, relax (& dintorni!): ogni mercoledì ecco Sunset on Hills alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate. E' il momento perfetto per rilassarsi, già dall'ora dell'aperitivo, a metà della settimana, una serata in vigna davvero da non perdere.



Ogni venerdì ecco invece Bollicine Dinner Party @ La Rosa Bianca - Zanica, il modo giusto per iniziare il weekend. Prima ci si godono ottimi piatti, poi si balla fino a tardi con un sound coinvolgente, dj set e performance.



Non è tutto DV Connection la domenica propone ben 6 party Barbariccia Beach @ Castello degli Angeli - Carobbio. Sono pool party scatenati, da vivere in costume, con gli amici, nel verde e a due passi dalla città. Come se non bastasse DV Connection mantiene il suo legame con la dolce vita del Garda e sempre la domenica propone alcuni eventi al Coco Beach, hot post di Lido di Lonato (BS). Riassumendo, a chi sogna vivere un'estate a 5 stelle a Bergamo & dintorni ci pensa lo staff di DV Connection...



INFO 3494410654 - www.dvconnection.it