Il 21 gennaio 2025, a partire dalle 17:30, Marco Vichi, uno dei più apprezzati scrittori italiani contemporanei e autore, tra l’altro, della fortunatissima serie di romanzi dedicati alle avventure del commissario Franco Bordelli, sarà ospite presso la libreria “Parva Libraria”, in Via Alfani, 28r a Firenze per un incontro con il pubblico.

In questa occasione lo scrittore dialogherà insieme a Simone Perugini, direttore d’orchestra e musicologo, e presenterà due sue recenti opere: il romanzo “Il ritorno”, pubblicato da Guanda Editore a febbraio del 2024 e la deliziosa raccolta “Racconti brevi”, illustrata da Giancarlo Caligaris e pubblicata da Magdalena Edizioni.

L’ingresso all’incontro è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.