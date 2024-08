Accompagnato da una foto in cui si è fatto ritrarre in atteggiamento da gradasso, il presidente Zelensky, o forse dovremmo iniziare a chiamarlo Valdimiro spaccamontagne, ha parlato alla nazione in occasione del giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, il 33° da quando il Paese ha deciso di separarsi dalla Russia.

Cari amici!

Gli ucraini ripagano sempre i loro debiti. E chiunque abbia voluto la miseria sulla nostra terra la troverà in casa propria. Con gli interessi. Chiunque cerchi di seminare il male sulla nostra terra ne raccoglierà i frutti sul proprio territorio.Questa non è una profezia, non è un giubilo, non è una vendetta cieca; è un fatto. È giustizia. Un boomerang nei confronti del male. ...913 giorni fa, la Russia ha scatenato una guerra contro di noi. ... Ha violato non solo i nostri confini sovrani, ma anche i limiti della crudeltà e del buon senso. Si è sforzata senza sosta di raggiungere un obiettivo: distruggerci. Invece, oggi celebriamo il 33° Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina. E tutto ciò che il nemico stava portando nella nostra terra è ora tornato a casa sua. E chi voleva trasformare la nostra terra in una zona cuscinetto dovrebbe pensare a impedire al suo paese di diventare una federazione cuscinetto. Ecco come risponde l'indipendenza. ... Ecco perché, anche il nostro nemico saprà qual è la rappresaglia ucraina. Degna, simmetrica, a lungo raggio. Sapranno che prima o poi la risposta ucraina raggiungerà qualsiasi punto della Federazione Russa che rappresenti una fonte di pericolo per la vita del nostro Stato e del nostro popolo.Gli occhi sbiaditi del loro capo percepiscono il mondo intero come una zona grigia. Ma non permetteremo che le nostre terre, dove la bandiera blu e gialla appartiene di diritto, diventino una zona grigia. Un vecchio malato della Piazza Rossa, che minaccia costantemente tutti con il bottone rosso, non ci detterà nessuna delle sue linee rosse. Solo l'Ucraina e gli ucraini determineranno come vivere, quale strada prendere e quale scelta fare. Perché è così che funziona l'indipendenza.33 anni fa, l'Ucraina è rinata sulle mappe del mondo, e oggi l'Ucraina conquista i cuori del mondo intero. li ispira con coraggio. È un esempio di come non avere paura di Putin. E unisce il mondo attorno alla propria visione del mondo: nel 21° secolo, i terroristi dovrebbero trovare la loro resa dei conti all'Aia, non conforto a Valday. E nessun altro al mondo dirà: "Dov'è l'Ucraina?" Perché ogni continente ora dice: "L'Ucraina deve vincere". Questo alimenta la nostra indipendenza. La nostra Ucraina. Non ha carenza di regioni straniere. Abbiamo bisogno di pace e tranquillità sulle nostre terre. Lungo tutto il nostro confine di 6.992 chilometri. Sulla terra, in mare, in aria, all'interno del paese, ovunque guardiamo ai nostri valori. ... Sappiamo che aspetto ha l'indipendenza. La mattina del 24 febbraio, era nei nostri occhi. Oggi, l'indipendenza è nelle trincee in tutte le direzioni. È nelle nostre città e nei nostri villaggi: in ogni episodio in cui troviamo il meglio in noi stessi, troviamo l'Ucraina in noi stessi e combattiamo per essa. L'indipendenza oggi ha occhi stanchi che hanno visto tutto. L'indipendenza sorride quando gli ucraini hanno successo. L'indipendenza è silenzio quando perdiamo il nostro popolo. L'indipendenza è il giuramento di non dimenticare mai gli eroi caduti. L'indipendenza ha il sapore del fumo e della polvere sul campo di battaglia e nella vita civile. L'indipendenza scende nel rifugio durante un allarme antiaereo per sopravvivere e per risorgere per dire di nuovo al nemico: non avrai successo. Fallirai. Non prevarrai. E sarai ritenuto responsabile di tutto.Ecco come ci sentiamo liberi. Ecco come appare l'Ucraina. Ecco come appare l'indipendenza. Ed ecco come suona:Buon Giorno dell'Indipendenza, Ucraini!

Gloria all'Ucraina!

Anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla vigilia del 24 agosto ha voluto salutare l'indipendenza ucraina con questa dichiarazione:

Domani, mentre il popolo ucraino celebra il Giorno dell'Indipendenza, sia chiaro [ha detto così, ndr]: quando è iniziata la guerra insensata della Russia, l'Ucraina era un paese libero. Oggi, è ancora un paese libero. E la guerra finirà con l'Ucraina che rimarrà un paese libero, sovrano e indipendente.Ho parlato oggi con il presidente Zelenskyy per riaffermare questo messaggio ed esprimere il sostegno incrollabile dell'America al popolo ucraino. Per due anni e mezzo, hanno respinto il feroce assalto della Russia, inclusa la riconquista di più della metà del territorio che le forze russe avevano sequestrato nei primi giorni di guerra. Sono rimasti inflessibili di fronte ai crimini di guerra e alle atrocità odiose della Russia. E giorno dopo giorno, hanno difeso i valori che uniscono le persone in entrambe le nostre nazioni e in tutto il mondo, inclusa l'indipendenza.Ecco perché sono orgoglioso che oggi annunceremo un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina. Il pacchetto include missili di difesa aerea per proteggere le infrastrutture critiche dell'Ucraina; equipaggiamento anti-drone e missili anti-corazza per difendersi dalle nuove tattiche della Russia sul campo di battaglia; e munizioni per i soldati in prima linea e i sistemi missilistici mobili che li proteggono. Stiamo anche imponendo nuove sanzioni oggi a quasi 400 entità e individui che stanno consentendo la guerra illegale della Russia come parte del nostro impegno duraturo per ritenere la Russia responsabile della sua aggressione.Queste azioni si basano su una serie di passi storici che abbiamo intrapreso con i nostri alleati e partner negli ultimi mesi per supportare l'Ucraina, dal trasferimento di caccia F-16, all'impegno a consegnare centinaia di intercettori di difesa aerea nel prossimo anno, al rapido aumento dell'assistenza alla sicurezza in prima linea dopo l'approvazione del nostro disegno di legge sulla sicurezza nazionale. Il mese scorso, ho anche riunito 20 nazioni che hanno firmato accordi di sicurezza bilaterali con l'Ucraina per formare l'Ukraine Compact, che rafforzerà la capacità dell'Ucraina di difendersi ora e in futuro. E, insieme al G7, stiamo adottando misure senza precedenti per far pagare alla Russia i danni causati emettendo prestiti per 50 miliardi di dollari garantiti dai profitti dei beni sovrani russi congelati. Non fatevi illusioni: la Russia non prevarrà in questo conflitto. Il popolo indipendente dell'Ucraina prevarrà, e gli Stati Uniti, i nostri alleati e i nostri partner continueranno a stare al loro fianco in ogni fase del cammino.

È lo stesso Biden che invece impedisce di essere indipendente al popolo palestinese, continuando a fornire allo Stato ebraico, che è nato e prospera su ruberie e assassini, tutto il supporto necessario - militare e finanziario - perché possa portare avanti la propria politica di genocidio a Gaza e di apartheid nei Territori Occupati.

Perché gli ucraini devono essere indipendenti, mentre i palestinesi (quelli che riescono a sopravvivere al terrorismo ebraico) devono invece aspirare ad essere schiavi di Israele? Una domanda cui Biden - e non solo lui, a dire il vero - non è riuscito a fornire una risposta.