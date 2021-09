Dopo quattro giornate il Napoli è sola squadra in Serie A ad aver vinto tutte le prime quattro partite di campionato, come accaduto lo scorso anno... è la prima volta nella sua storia.

Ieri sera il Napoli ha vinto a Udine per 4 - 0, realizzando due reti per tempo con quattro diversi marcatori. Una vittoria cristallina, dove la squadra di Spalletti ha mostrato una superiorità di gioco e atletica indiscusse.

Osimhen, Rrahmani, Kuolibaly e Lozano gli autori del poker azzurro che Luciano Spalletti ha commentato con queste parole:

"Vittoria che conferisce segnali di crescita". Luciano Spalletti commenta così il successo azzurro alla Dacia Arena."Mi aspettavo questa prestazione, la squadra sta acquisendo consapevolezza, siamo sempre più convinti della nostra capacità e della nostra qualità"."Quello che stiamo dimostrando è la forza di squadra, le vortù individuali valgono solo se dietro c'è un gruppo e un gioco di insieme. Se l'atteggiamento del collettivo esalta i singoli allora si raggiunge il massimo"."All'inizio non siamo riusciti subito a frenare il loro palleggio, poi però abbiamo preso campo e dimostrato autorevolezza. Abbiamo gestito palla e siamo stati bravi a colpire. Dopo è diventato tutto più facile"."Il nostro riferimento non deve esser la classifica al momento e neppure il cammino degli avvresari. Noi dobbiamo alimentarci del calore e della passione che ci sa dare l'ambiente di Napoli""Quello che conta non è il momento ma riuscire a dare continuità nel lungo periodo. Parliamo di stasera ed evidenziamo la crescita di mentalità della squadra. Poi sarà importante avere seguito sia nell'atteggiamento che nei risultati".





Crediti immagine: twitter.com/sscnapoli/status/1440240767293743104