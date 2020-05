MP3 Radio da Miami (Florida) ha organizzato dal 29 al 31 maggio.

un lungo Weekend di Musica attraverso l'adesione di Deejay da tutto il mondo che suoneranno come Ringraziamento per il grande lavoro svolto nel Mondo da tutti i reparti Sanitari Covid19.

Il nostro ringraziamento non sarà mai abbastanza, cita Mp3 Radio di Miami (Florida) rivolto, ai Dottori, gli Infermieri e tutti gli addetti al lavoro che hanno affrontato questa emergenza in Prima Linea (FrontLine Heroes).

Grazie per tutto quello che avete fatto e state facendo per salvare tante vite umane, rendendo il meno dolorosa possibile questa pandemia che stiamo vivendo in tutta l'umanità.

Non Tutti gli Eroi Hanno il Mantello (Because not all Heroes wear Capes).

Dj Giving Back Moving Hearts With Music (Deejay vi ringrazieranno muovendo i Cuori con la Musica).







Tra i Dj italiani che hanno aderito Dj Claudio Ciccone Bros che suonerà sabato 30 maggio alle ore 16 italiane on TechHouse&Techno on air Mp3Radio.

Si comincia venerdì 28 maggio alle 17 ora americana.





Link di approfondimento:

Mp3Radio Facebook Page

Dj Claudio Ciccone Bros. Official Facebook