The Bonebreakers tornano in radio con il nuovo singolo "Devil in Love", la storia di un vero diavolo che finisce per cedere alla forza più diabolica di tutte, l’amore, cresciuto tra diffidenze, sguardi storti, tagli di capelli discutibili e un savoir faire tutto suo, questo “diavolo innamorato” ci accompagna in un viaggio romantico e scanzonato, dove l’amore non redime… ma di certo conquista.

Una “summer song” dal sapore retrò, con l’estetica punk firmata The Bonebreakers, quartetto italiano che fa dell’energia e della coolness d’altri tempi la propria cifra, mescolando Rock&Roll e Rhythm&Blues in un cocktail esplosivo ma bilanciato.

Registrazione e Mix: Mattia Bertolassi

Grafiche: Alle B. Goode

https://open.spotify.com/intl-it/track/6MxhjFRs9O7YCjaeWxuT5A