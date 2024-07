Il Comune ha acquistato altre quattro fototrappole, che si aggiungono a quelle esistenti e a quelle della Caruter, l’attuale gestore del servizio, che saranno installate proprio in prossimità dei contenitori degli indumenti, dove si registra una vera e propria emergenza di inciviltà ed in particolare nelle zone, dove sono posizionati i contenitori per lo smaltimento degli indumenti usati.

«Ma non saranno sistemate solo lì; – aggiunge il Sindaco Pippo Midili – ma anche in quelle zone, che solitamente vengono trasformate da chi non conosce il senso civico e ritiene che fuori dall’uscio di casa sia un altro mondo.

L’occhio delle telecamere nascoste sarà pronto ad immortalare coloro, che sono pronti a disfarsi in maniera irregolare della spazzatura, anche se il mio auspicio, dopo i tanti appelli a difendere il decoro della città, è quello di multare meno possibile».

Queste ulteriori apparecchiature acquistate, di ultima generazione ad alta tecnologia, possono operare di giorno e di notte e hanno un raggio d’azione abbastanza ampio.