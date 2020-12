Abbiamo fatto quattro chiacchiere con i Sunshine Djs ovvero con Simone e Nicola, in arte Simone Ciuffo e Nichi/e. Veronesi, hanno nel sangue una passione assoluta per la console e per musica che fa muovere a tempo guardando al ritmo che non dà scampo, ovvero Disco music, Funky e dance d'annata. Il progetto The Sunshine Djs mette insieme affinità musicali, ma anche differenze. Simone, da sempre segue la linea e i ritmi della musica house. Nicola ha invece sempre privilegiato un approccio dance anni '90.



Ci raccontate com'è nato il vostro singolo "Music in Me"?

Durante le nostre serate mettiamo insieme l'esperienza maturata in tanti anni di console. Questo approccio è sempre arricchito dallo studio costante di nuovi stimoli musicali. E' durante la ricerca e la sperimentazione di suoni nuovi che ci siamo ritrovati, circa un anno fa, a sfogliare vecchi vinili nella collezione del padre di Nicola, appassionato di disco music anni 70-80. Da quel momento è cresciuto in noi il desiderio di produrre un brano firmato The Sunshine Djs.L'approccio con il mondo della produzione musicale non ci era nuovo come artisti singoli, ma l'idea di iniziare una produzione come duo ci ha dato la possibilità di credere al progetto con più intenzione.L'incontro con le competenze di un musicista e produttore veronese, Davide Porcelli, ci ha guidato alla scoperta della creazione e realizzazione del brano e ci ha permesso di sviluppare attraverso l'esperienza in studio le nostre idee, creando suoni nuovi affini alla nostra personalità artistica, coerenti con il nostro background musicale e professionale.Con la conclusione della stesura del brano, di fondamentale importanza è stato il supporto dell'amico Stefano Pain, che con la sua esperienza e competenza ci ha aiutato a ricercare un'etichetta discografica che potesse essere affine al nostro prodotto, ovvero Label WOOF rec.



Quali sono gli artisti che ascoltate di più? E come scegliete la musica che proponi nelle tue serate?

Quando abbiamo deciso di fondere i nostri mondi abbiamo deciso di incentrare la nostra personalità artistica su una proposta musicale che appartenesse agli anni '70-'80-'90. Le serate come The Sunshine Djs hanno delle scalette musicali che ci permettono di sperimentare una contaminazione fra suoni del passato e progetti attuali. Questo approccio alla console ci permette di creare situazioni coinvolgenti per la pista e allo stesso tempo ci permette di avere feedback importanti e sempre attuali per la maturazione di nuove idee.



A cosa state lavorando in questo periodo?

Ci stiamo godendo i frutti del nostro lavoro con la promozione di "Music in Me". In attesa di poter tornare ai dj set live continuiamo ad investire il nostro tempo lavorando e collaborando alla ricerca di vibrazioni del passato che possano trasformarsi in suoni nuovi e ricercati nel presente, connessi ad una produzione musicale attuale nel panorama della musica dance.

