Nel mondo del Terzo Settore, il crowdfunding è diventato una risorsa sempre più importante, un modo innovativo per raccogliere fondi e coinvolgere la comunità sostenendo progetti concreti. Per approfondire le potenzialità di questo strumento, Trento Capitale Europea del Volontariato organizza anche un incontro formativo dal titolo “Il Crowdfunding: social, comunità e fundraising", in programma per venerdì 17 maggio alle ore 18.00 durante l'evento "La piazza del volontariato” (in piazza Duomo, Trento).

Angelo Rindone, fondatore di Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation italiana, sarà il relatore della conferenza, durante la quale verranno illustrate le diverse tipologie di crowdfunding, i passi da seguire per realizzare una campagna di successo, i segreti per coinvolgere la community e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ma non è finita qui! A sostegno delle organizzazioni del Terzo Settore che decideranno di utilizzare lo strumento del crowdfunding, Trento Capitale Europea del Volontariato, grazie al sostegno di ITAS Mutua, ha attivato una serie di sportelli di consulenza gratuiti sul crowdfunding, sia online che in presenza, presso i quali sarà possibile ricevere assistenza nella definizione del proprio progetto, nella scelta della piattaforma più idonea e nella creazione di una campagna di raccolta fondi.

Per prenotare un appuntamento online: https://bit.ly/sportellionline mentre in presenza, presso la Vetrina del Volontariato in Via G. Manci 2 a Trento: https://bit.ly/sportellipresenza.

Per tutti i dettagli della manifestazione “La piazza del volontariato”: https://www.trentovolo.capital/it/news/la-piazza-del-volontariato