Intervista a Giovanna Ercolano, stilista e sponsor ufficiale di Miss Europe Continental.

Sei nel team ufficiale degli Sponsor di Miss Europe Continental edizione 2021/22. Che effetto fa essere parte di una realtà internazionale così dinamica e affermata?

“Fondamentale è stata la mia collaborazione con il Concorso di Bellezza Internazionale Miss Europe Continental che mi ha dato l’opportunità di far indossare le mie creazioni a bellissime modelle, su uno dei palchi più importanti d’Europa. Sono molto grata a questa organizzazione e soprattutto al Patron Alberto Cerqua, per avermi dato fiducia e la possibilità di far parte della grande famiglia di Miss Europe Continental”.

Parlaci del tuo business: spiegaci in breve chi sei e in cosa consiste la tua attività.

“Mi chiamo Giovanna Ercolano, sin dalla tenera età di 11 anni, ho manifestato una grande passione per la moda e il mondo della sartoria. Questa passione mi ha spinta a frequentare l’Accademia della Moda, diplomandomi in vari settori (Sartoria, Stilista, Modellista). Dopo anni di sacrifici, dividendomi tra lavoro e studio, sono riuscita a realizzare il mio più grande sogno: un Brand di alta moda Made in Italy firmato Giovanna Ercolano Couture. Le mie creazioni sono state protagoniste di Fashion Week, Show, Concorsi di Bellezza e programmi Tv. Sono una Stilista che vive di emozioni ed è proprio questo stato d’animo che mi ha portata nei miei 26 anni di carriera ad osare sempre più nelle mie collezioni”.