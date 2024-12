Nell’intervista rilasciata a “Fortune Italia”, Carlotta Ventura ha spiegato perché il dialogo con territorio e stakeholder è fondamentale: secondo la Chief communication, sustainability and regional affairs officer di A2A comunicazione, sostenibilità e affari regionali devono operare in sinergia, creando valore condiviso.



Carlotta Ventura: l’approccio costruttivo di A2A per la creazione di valore condiviso

“Anime” che agiscono all’unisono, “contaminandosi, condividendo e veicolando gli stessi valori e contenuti”: così Carlotta Ventura definisce gli ambiti della comunicazione, della sostenibilità e degli affari regionali che sono racchiusi sotto lo stesso cappello in A2A. “Sono aree – spiega a “Fortune Italia” – che lavorano in sinergia per ottimizzare il valore che il Gruppo è in grado di offrire ai diversi stakeholder. A2A è un player nazionale, con impianti o clienti in tutta Italia e l’approccio che adottiamo è legato all’impatto: per realizzare attività significative nei territori in cui operiamo è essenziale stringere un vero e proprio patto con la cittadinanza, le istituzioni, gli enti, le associazioni”. In questo approccio, la sostenibilità rappresenta una leva del piano industriale e una parte integrante della strategia aziendale, i regional affairs servono a costruire solide relazioni con gli interlocutori istituzionali e la comunicazione, infine, gioca un ruolo primario nella presentazione del Gruppo. Un esempio tangibile della combinazione di queste tre componenti è dato dai “Forum Multistakeholder”, eventi che prevedono tavoli di lavoro e incontri pubblici allo scopo di raccogliere le istanze della comunità, favorire il dialogo e creare valore condiviso. In A2A, ci tiene a sottolineare Carlotta Ventura, “Questo percorso di collaborazione dura da anni, con un confronto costante con tutti gli attori, e riveste un ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi del nostro piano industriale”.



Carlotta Ventura: A2A è una Life Company che si prende cura dei cittadini

Per un’azienda naturalmente orientata ad un approccio di condivisione con la società civile, le associazioni e le comunità locali, il dialogo costante deve far parte del proprio Dna. Ecco perché “avere soci come i Comuni rappresenta un valore aggiunto: la loro ragion d’essere è la cura dei territori e dei cittadini. Ed è ciò di cui ci occupiamo anche noi”. Questa visione costruttiva di A2A nasce dunque da un valore profondo dell’azienda, lo stesso che nel 2020 l’ha spinta a definirsi una Life Company, ovvero quello di prendersi cura dei cittadini. “In A2A – ha evidenziato Carlotta Ventura – ci occupiamo di energia, di ambiente, di acqua; questi sono elementi necessari alla vita e alla sua qualità. Ecco perché ci siamo definiti una Life Company: ci prendiamo cura della vita dei cittadini, dei clienti, delle persone che serviamo ogni giorno”. Una decisione che è arrivata in piena pandemia, quando tutti i lavoratori dei servizi essenziali operavano come “angeli custodi” di tutta la comunità. “Riconoscere loro questo fondamentale ruolo e chiamarci Life Company è stato importante non solo per raccontarci all’esterno ma ha anche aiutato tutto il nostro Gruppo – circa 14.000 dipendenti – a trovare una forte identità comune”, ha concluso Carlotta Ventura.